Vídeo: PRF apreende 18kg de cocaína

A Polícia Rodoviário Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta quinta-feira (11), cerca de 18 quilos de cloridrato de cocaína. A apreensão foi feita durante fiscalização de rotina da BR 060, próximo a divisa do Distrito Federal com o Goiás.

Segundo a equipe, ao pararem o veículo, o condutor, um homem de 32 anos, aparentava extremamente nervoso. Por isso, os policiais decidiram realizar uma busca mais minuciosa na lataria do carro com o apoio de cães farejadores.

Na lataria do porta-malas do veículo foram encontrados 16 tabletes de substância análoga ao cloridrato de cocaína. De acordo com o homem, ele estava vindo do Mato Grosso com destino a Brasília. O motorista foi preso por tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil.

