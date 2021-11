Divulgada lista de grafiteiros pré-selecionados para pintar paradas da W3 Sul

Cabe recurso da decisão. Artistas revitalizarão os pontos de ônibus em dois fins de semana

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) pré-selecionou 27 grafiteiros para pintar as paradas da W3 Sul. 208 artistas se inscreveram. A lista foi publicada nesta quinta-feira (11).

Veja o resultado provisório

Os grafiteiros devem revitalizar os pontos em dois finais de semana: 27 e 28 de novembro e 4 e 5 de dezembro. Cada artista terá liberdade para escolher o tema da arte a ser grafitada. A Secec pagará R$ 3 mil de cachê para cada grafiteiro.

Os artistas que não foram selecionados poderão impetrar recurso, devendo ser apresentado em até cinco dias corridos a partir desta sexta-feira (12). A apelação deve ser enviada até às 23h59 do próximo dia 16 para o e-mail [email protected] Veja o Formulário de Recurso no link.

A Secec vai investir R$ 81 mil nos grafites. Este tipo de arte se tornou uma aliada do governo para embelezar a cidade e evitar pichações em monumentos, prédios e fachadas da capital. A ação é parte do projeto de revitalização do local por meio da arte urbana e conta com a parceria da Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal – (Segov), Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob), Secretaria de Projetos Especiais e Administração Regional do Plano Piloto (RAI).