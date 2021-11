Desaparecida há 6 dias, adolescente do DF é encontrado no Ceará

Tainá havia desaparecido na última sexta-feira (05), quando ela teria saído de casa, na Samambaia, para ir a um passeio do colégio

Após quase uma semana desaparecida, a adolescente Tainá da Silva, de 13 anos, foi encontrada no Ceará. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), ela havia fugido de casa com algumas roupas dentro da mochila.

Tainá havia desaparecido na última sexta-feira (05), quando ela teria saído de casa, na Samambaia, para ir a um passeio do colégio. Durante toda a tarde, a garota teria conversado com a mãe por mensagens, porém, por volta das 18h, ela teria parado de responder e não mais vista.

Até que retorne ao DF, a adolescente está sob guarda da Polícia Civil do Ceará. De acordo com o delegado adjunto da 32ª DP, Fernando Rodrigues, Tainá está bem. “Tão logo ela regresse para o Distrito Federal, a Polícia Civil dará mais detalhes”.

