Vídeo: policial reage a assalto em clínica odontológica

Na manhã desta quinta-feira (11), uma dupla de assaltantes tentou roubar uma clínica odontológica na QNN 1, em Ceilândia. Porém, ao começarem a render os pacientes e funcionários, eles se depararam com um subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) que estava de folga.

Por volta das 10:27, a dupla entrou na clínica e, em menos de um minuto, já havia rendido todos do local. Ao entrar em uma das salas, o policial, que estava sendo atendido e estava com roupas casuais, foi colocado deitado no chão.

Porém, quando um dos homens se aproximou, o policial reagiu, entrando em luta corporal e dominou o suspeito, que estava com uma faca. Ao levantar, o oficial buscou o outro homem, que também tentou lutar contra ele. O policial disparou contra o segundo assaltante, que foi socorrido consciente e levado ao hospital.

Veja o vídeo: