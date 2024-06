Vídeo: moradores do Guará Park realizaram manifestação exigindo a conclusão das obras na região

Na manhã desta quinta-feira (27), moradores do Guará Park, bairro situado entre Águas Claras e o Guará, realizaram um protesto exigindo a conclusão das obras de asfalto na região. A manifestação ocorreu em frente à Chácara 54 da Colônia Agrícola Águas Claras.



Por volta das 6h30, os manifestantes atearam fogo em pneus e bloquearam o tráfego de veículos na pista do Setor Habitacional Bernardo Sayão, que dá acesso ao Jockey de Brasília e à Estrada Parque Taguatinga (EPTG). A ação visava chamar a atenção das autoridades para os transtornos enfrentados pela comunidade devido à demora nas obras, resultando em lama e poeira que afetam a qualidade de vida dos moradores.



Os moradores reivindicaram a conclusão imediata das obras de pavimentação e uma solução definitiva para os problemas enfrentados diariamente. Eles expressaram frustração com a falta de progresso nas obras, que têm causado inúmeros inconvenientes, tornando o trânsito e as condições de vida na área insustentáveis.



A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para acompanhar a situação. Por volta das 7h40, a PMDF controlou o fogo nos pneus e liberou a via para o tráfego.

O protesto destacou a insatisfação dos moradores do Guará Park com a lentidão das obras e a necessidade urgente de intervenção por parte do poder público para resolver os problemas de infraestrutura na região.