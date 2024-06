CBMDF é acionado após incêndio em uma loja de utilidades em Ceilândia

Na manhã desta quinta-feira (27), um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de utilidades em Ceilândia. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 06h13 para combater as chamas na QNM 17, em frente ao Fórum de Ceilândia. Duas viaturas foram empenhadas na operação.



Ao chegar ao local, os bombeiros se depararam com uma intensa fumaça e fogo saindo da loja, que se encontrava fechada no momento do incidente. As equipes de salvamento realizaram uma entrada forçada no estabelecimento para permitir a entrada das equipes de combate ao incêndio.

Os bombeiros então iniciaram um ataque direto às chamas, focando seus esforços tanto na extinção do fogo quanto na prevenção da sua propagação para o pavimento superior da edificação e para os imóveis vizinhos. Graças à rápida e eficaz intervenção, o incêndio foi confinado ao local de origem e totalmente extinto.



A operação dos bombeiros impediu que o fogo causasse danos no pavimento superior da edificação e nos imóveis adjacentes. Não houve vítimas no incidente. Após a extinção das chamas, foi realizado o gerenciamento dos riscos, incluindo o rescaldo e a retirada da fumaça do local.



O incêndio danificou uma máquina de serrar madeira, além de algumas madeiras e papel que estavam estocados na loja.