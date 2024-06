Primeira-dama entrega 100 computadores Reciclotech ao IgesDF

Nesta terça-feira (25), a primeira-dama do DF, Mayara Noronha, entregou 100 computadores Reciclotech ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (IgesDF), que atualmente administra os hospitais de Base (HBDF), Regional de Santa Maria (HRSM), o Hospital Cidade do Sol (HSol) e as 13 unidades de pronto atendimento (UPAs) do Distrito Federal.

Os equipamentos fazem parte de um lote de 300 computadores que, por meio do programa Reciclotech, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF (Secti) e da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), serão distribuídos entre o HBDF, o HRSM e as unidades administrativas do instituto – Ucad e PO700.

“São 300 computadores que vão repercutir na melhoria do monitoramento e tecnologia do instituto, como no caso do painel de fila da UPAs, onde os pacientes conseguem pesquisar qual a unidade de pronto atendimento mais próxima e com o menor tempo de espera”, ressaltou a primeira-dama.

O diretor-presidente do IgesDF, Juracy Cavalcante Lacerda Jr., enfatizou que a tecnologia e inovação são pilares da governança clínica, modelo do plano de trabalho do instituto para aprimorar processos e estratégias e melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes.



“O painel de fila das Upas ficou em segundo lugar na categoria Case de Sucesso no prêmio CIO Brasil GOV 2024”, lembrou o gestor. “Este reconhecimento é motivo de orgulho para o instituto. Quatro secretarias estaduais [Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo] já demonstraram interesse em replicar essa tecnologia.”

Mayara Noronha visitou a central de monitoramento do IgesDF para ver como os novos computadores serão utilizados. Conheceu também, o portal de indicadores do IgesDF, que contém os painéis sobre perfil epidemiológico, filas das UPAs, ouvidoria, monitoramento da dengue, gestão de leitos e emendas parlamentares.

O Reciclotech

O Reciclotech tem como objetivo a capacitação profissional de jovens e adultos por meio de cursos de informática básica, manutenção de computadores, robótica e reciclagem de resíduos sólidos. O programa transforma resíduos em insumos, contribuindo para a redução dos impactos ambientais.

Faz parte das iniciativas do programa recuperar eletroeletrônicos danificados com limpeza, substituição de peças e pequenos reparos, bem como promover educação ambiental por meio de processos de reciclagem, transformando descartes em novos produtos. O programa recebe pilhas, computadores, tablets, celulares velhos e aparelhos eletrônicos que não tem mais uso. “Você acha que é lixo, mas esse material se transforma em mecanismos para a população”, lembrou a primeira-dama.

*Com informações da Secti