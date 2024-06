PCDF desmantela quadrilha especializada em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Na manhã desta quinta-feira (27), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) lançou a Operação Cesário, visando desmantelar uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

As ações foram realizadas em diversas localidades, incluindo Gama, Paranoá, Ceilândia, Recanto das Emas, Asa Norte, Valparaíso (GO), Uberlândia (MG) e Maceió (AL).



A operação faz parte da fase Narke 2, coordenada pela Diretoria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, que integra esforços das forças de segurança pública. As investigações revelaram que a organização criminosa é bem estruturada, com funções definidas entre seus membros, visando obter vantagens financeiras através de crimes graves, como tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

O líder do grupo, um homem de 25 anos, coordenava as operações com o apoio de sua companheira, também de 25 anos, que atuava como principal operadora financeira. Outros membros do grupo incluem um distribuidor de drogas de 31 anos, um responsável pela logística e contabilidade de 24 anos, e um transportador de 28 anos. Além disso, a organização contava com várias operadoras financeiras e “batedoras” responsáveis pelo transporte e ocultação dos bens ilícitos.

Estrutura e Atividades



O grupo aliciava jovens para atuar como “mulas”, transportando drogas entre estados, e como “testas de ferro”, ocultando os lucros do crime. Estima-se que, nos últimos dois anos, a organização tenha movimentado mais de R$ 10 milhões, financiando um estilo de vida luxuoso com joias, carros caros e viagens. A operação também revelou que os criminosos usavam contas de terceiros para pagar despesas pessoais, incluindo educação, cursos de idiomas, salão de beleza e procedimentos estéticos.



Os crimes investigados incluem a participação em organização criminosa, que prevê penas de três a oito anos de reclusão; tráfico de drogas, com sanções de cinco a 15 anos de prisão; e lavagem de dinheiro, com penas de três a dez anos de reclusão.