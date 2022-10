Vídeo: Homem é espancado e esfaqueado na Rodoviária

Em imagens obtidas pelo Jornal de Brasília, é possível ver dois homens chutando e jogando objetos na vítima

Um homem em situação de rua morreu após ser espancado e esfaqueado na madrugada desta segunda-feira (10), na Rodoviária do Plano Piloto.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por volta das 2h50, a corporação foi acionada pelo vigilante do local afirmando ter um homem deitado na plataforma superior que possivelmente havia sido espancado e esfaqueado.

Em imagens obtidas pelo Jornal de Brasília, é possível ver dois homens chutando e jogando objetos na vítima. Ela chega a se levantar e se afastar da dupla, mas logo depois volta a cair.

Veja o vídeo:

Ainda de acordo com a corporação, o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) chegou a ser acionado, mas a vítima já havia falecido. Nem a dupla e nem a arma do crime foram encontradas próximas ao local.