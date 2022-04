Vídeo: Fumaça de incêndio florestal chega à L4 Sul

A grande quantidade de fumaça foi devido às condições da vegetação que, nesse período do ano ainda está bastante hidratada

Na manhã deste sábado (02), um incêndio florestal lançou uma grande quantidade de fumaça em direção à via L4 Sul.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe de imediato iniciou o combate do fogo com bombas costais e abafadores, além do auxílio da água. O incêndio foi controlado e extinguido.

Ainda de acordo com a corporação, a área atingida pelas chamas foi de cerca de 40 mil m² e foram utilizados aproximadamente 4 mil litros de água. A grande quantidade de fumaça foi devido às condições da vegetação que, nesse período do ano ainda está bastante hidratada.