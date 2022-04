BRB convoca aprovados em concurso de 2019

A convocação dos 139 últimos escriturários será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de segunda-feira

139 escriturários aprovados no concurso do BRB realizado em 2019 serão convocados na próxima segunda-feira (04). Com essa nova convocação, fica zerado o cadastro reserva para o cargo.

Com esta convocação, o número de aprovados chamados pelo banco em 2022 chega a 352 pessoas. Somados aos chamados anteriormente já são 850 novos empregados no BRB desde 2019.

A convocação dos 139 últimos escriturários será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de segunda-feira. Elas começarão a trabalhar no banco de forma escalonada: 50 para início em maio, 50 para junho e outras 39 para novembro. O cargo de escriturário é de nível médio e porta de entrada para a carreira bancária. Com salário de R$ 3.764,66, a carga horária é de 30 horas semanais.

“O banco cresceu, avançou pelo país. Estamos felizes em poder convocar mais 139 pessoas para atuar no novo BRB e garantir, cada vez mais, uma melhor experiência aos nossos clientes”, afirma o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

Os novos colaboradores serão submetidos aos exames previstos em edital, sob responsabilidade do BRB. Eles deverão apresentar a documentação solicitada dentro dos prazos estipulados. Cumpridas as etapas de avaliação médica e de entrega de documentos, os aprovados passarão por processo de integração.

As informações são da Agência Brasília