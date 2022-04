Motoboys ganham primeiro ponto de apoio do GDF

Para esticar as pernas, entre uma entrega e outra, uma enorme bancada foi construída no local, que vai funcionar 24h

O primeiro ponto de apoio para motociclistas (PAM) foi inaugurado no Lago Norte. O local, construído pelo Governo do Distrito Federal (GDF), fica no Centro de Atividades 7, atrás do shopping Iguatemi.

A estrutura tem 24m² conta com internet gratuita, tomada e mesas para refeições. “Este espaço vai proporcionar mais dignidade a esses profissionais, que não medem esforços para atender a população a qualquer hora do dia”, valoriza o administrador do Lago Norte, Marcelo Ferreira. “Durante a pandemia, eles foram muito úteis, essenciais para o nosso bem-estar e conforto.”

Para esticar as pernas, entre uma entrega e outra, uma enorme bancada foi construída no local, que vai funcionar 24h. Visando à segurança, duas câmeras de monitoramento foram instaladas.

“Será uma câmera dentro do PAM e outra instalada no prédio em frente”, antecipa o administrador. “Os frequentadores do setor não precisam ficar preocupados com a questão da segurança. Temos o 24º Batalhão muito atuante aqui na região; caso haja alguma movimentação estranha, a PM será acionada.”

A iniciativa privada é parceira nessa ação do GDF. Empresários da região administrativa doaram as lixeiras que vão ficar próximas ao ponto de apoio, além da rede gratuita de wi-fi com velocidade de 330 mega e capacidade para atender 50 motociclistas ao mesmo tempo. “Temos prazer em apoiar esse projeto”, comenta Sandro Araújo, um dos sócios da Camoa Telecom, empresa que fez a doação da internet.

Porto seguro

Há dois anos no ramo, o motoboy Creriston de Souza Almeida, 31, ficou animado com a novidade. Sempre que pode, faz uma parada no ponto de apoio. “É uma medida importante, porque valoriza a nossa profissão”, diz ele, que faz as entregas na região do Lago Norte e Asa Norte. “Os motoboys são proibidos de comer ou dar uma paradinha para descansar nos shopping centers, então esse lugar é ideal para atender nossas necessidades, ajuda muito”.

Motociclista de aplicativo na área de alimentação, Rodrigo Ferreira Aguiar, 27, considera o ponto de apoio do Lago Norte um porto seguro. “O pessoal gostou muito, já virou uma base para muitos colegas”, observa. “O ideal seria ter mais desses espaços em vários pontos da cidade”.

Moradora do Lago Norte há cinco anos, a psicóloga Daisy Guimarães Vieira, 64, também acredita que o espaço será muito útil para os motoboys. “É uma região, até por conta da faixa etária dos moradores, em que eles transitam muito para atender os clientes”, observa. “É mais do que justo ter um ambiente adequado, limpo, onde eles possam descansar ou se alimentar”.

Há mais de 20 anos morando na região, o aposentado Baltazar Silvério, 68, admite que depende muito dos serviços de entrega. Ele lembra que, durante a pandemia, os motoboys foram fundamentais para atender as solicitações de quem não podia sair de casa.

“Esses serviços de entrega se diversificaram muito, estão bem dinâmicos e são essenciais para uma parcela da população”, destaca. “Muito bacana a construção desse espaço para esses profissionais, que fazem tanto para a sociedade.”

As informações são da Agência Brasília