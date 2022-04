Homem com 50kg de maconha na BR-050 é preso

As investigações começaram com uma denúncia anônima sobre um homem responsável por abastecer o tráfico nas regiões do Gama e Santa Maria

Um homem, de 30 anos, que transportava 50 quilos de maconha na BR-050. A operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) ocorreu na manhã deste sábado (02). Segundo a corporação, as investigações, que tinham como objetivo reprimir o tráfico de drogas na capital, começaram com uma denúncia anônima sobre um homem responsável por abastecer o tráfico nas regiões do Gama e Santa Maria.

Motoboys ganham primeiro ponto de apoio do GDF

O suspeito foi preso enquanto passava pelo pedágio da rodovia. Dentro de seu carro, foram encontrados diversos tabletes do entorpecente. Acredita-se que ele trazia as drogas de Minas Gerais. Ele foi encaminhado para a 20ª Delegacia de Polícia e autuado em flagrante por tráfico de drogas.