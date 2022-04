Vídeo: Dupla suspeita de roubar carros no Plano Piloto é presa

Ao realizarem a abordagem, no interior do carro foram encontrados diversos objetos roubados horas antes

Uma dupla de suspeitos de realizar uma série de roubos ao interior de carros no Plano Piloto foi presa na última segunda-feira (18), na Asa Norte.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a equipe do Grupo Tático Operacional 23 (Gtop 23) recebeu uma denúncia sobre um carro no ônibus da Asa Norte que tinha passageiros em atitude suspeita.

Ao realizarem a abordagem, no interior do carro foram encontrados diversos objetos roubados horas antes. O veículo era utilizado pela dupla nos crimes e, assim como os objetos, também era roubado.





A dupla foi encaminhado à delegacia, onde o dono do carro reconheceu um dos homens como sendo autor do roubo de seu veículo. O restante das vítimas foram localizadas e tiveram seus pertences ressarcidos.