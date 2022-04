Ibaneis lança ação integrada de limpeza urbana

Elisa Costa

[email protected]

Com o intuito de limpar e organizar a cidade, o governador Ibaneis Rocha (MDB) lançou, na manhã dessa quarta-feira (20), a ação Cidade Sempre Limpa, parte do GDF Presente, que vai fazer a retirada de lixo e entulho, limpeza de áreas verdes, remoção de árvores caídas, corte de grama, conserto de calçadas e meios-fios, tapa-buracos, troca de iluminação e recapeamento em pontos importantes do DF.

Para deixar a cidade ainda mais bonita, vários órgãos estão comprometidos com a ação, como o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Departamento de Trânsito (Detran), Novacap, DF Legal, Caesb, CEB e outros.

Uma das motivações é a chegada do aniversário de 62 anos de Brasília, comemorado amanhã (21). “Simboliza o carinho que temos pela cidade, que viemos para Brasília procurar uma melhoria de vida. São 62 anos comemorados com muito trabalho para que Brasília fique bem mais bonita. Cuidando da cidade estamos cuidando de gente”, explicou Ibaneis Rocha.

“Quem passou pelo eixo monumental pensou que havia uma greve de caminhoneiros e tratores”, brincou o governador, sobre a quantidade de equipamentos – mais de 600 – já posicionados no centro da cidade para o início dos trabalhos. “O que tem de melhor nesse governo é a integração, e chegamos no último ano de governo com o dever de colocar o melhor que temos na cidade. A liderança vem desse ponto, reunir todos num propósito só”, pontuou o mandatário.

Segundo o secretário de Governo, José Humberto, a ação é extraordinária, ou seja, a limpeza da cidade continua com os outros projetos ordinários, como o SLU (Serviço de Limpeza Urbana). “É algo acima do que já fazemos. A felicidade de poder estar assistindo isso hoje, quando juntos agimos, sonhamos, trabalhamos e colocamos toda a nossa energia no que fazemos”, declarou.

Veja a cerimônia sob as lentes do repórter fotográfico, da Agência Brasília, Renato Alves: