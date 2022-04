Obras no Teatro Nacional aguardam liberação do TCDF

As obras de revitalização do Teatro Nacional Claudio Santoro podem começar a qualquer momento. Foi o que garantiu o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, durante entrevista coletiva após o lançamento da ação “Cidade Sempre Limpa” na manhã desta quarta (20), no estacionamento do teatro em Brasília (DF). Na ocasião, Ibaneis comentou que o governo aguarda a liberação do Tribunal de Contas do DF (TCDF) para iniciar as obras de revitalização.

“A ideia é começar as obras o mais rápido possível, começando pela Sala Martins Pena e depois avançando nas demais áreas do Teatro Nacional”, declarou durante entrevista.

Uma das mais importantes casas de espetáculos do Brasil, o Teatro Nacional Claudio Santoro está há oito anos fechado. Em janeiro desse ano, o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues, assinou o projeto básico para obras de edificações que compõem o edital de licitação elaborado pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap). Dessa forma, empresas aptas apresentaram as propostas para concorrência com o teto orçamentário de R$ 55 milhões.

A reforma deverá seguir rígidas normas de restauração. De acordo com o governo, a proposta enviada pela empresa concorrente deve apontar soluções técnicas para reforma das instalações prediais, sobretudo, elétrica e climatização; recuperação estrutural, restauração de pisos, revestimentos, esquadrias e de imobiliários, incluindo revestimento acústico, além de atualização tecnológica e de segurança das estruturas e dos mecanismos cênicos.