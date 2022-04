GDF convoca audiência pública sobre Arapoanga

Segundo a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílio (PDAD), há quatro anos, a região tinha aproximadamente 47.336 moradores

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria Executiva das Cidades, convoca para a audiência pública para debater a criação da Região Administrativa de Arapoanga.

Segundo a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílio (PDAD) de 2018, último dado divulgado e o utilizado como base para a audiência, há quatro anos, a região tinha aproximadamente 47.336 moradores, o que representa 1,6% da população da capital e a coloca em 22ª região mais populosa.

Atualmente, de acordo com a Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), existem 33 Regiões Administrativas (RAs). Para a criação de uma região, o GDF considera alguns pontos importantes, como proximidade com o núcleo urbano principal, preservação da dinâmica urbana, setores habitacionais e limites físicos naturais.

A audiência será realizada no dia 07 de maio de 2022, sábado, de 9h às 12h, na Escola Classe 01 do Arapoanga localizada na Quadra 18B, Arapoanga Condomínio Mansões. O debate tem acesso livre a toda a população.

