Vídeo: Casal furta notebook de uma igreja em Ceilândia￼

Ao ser abordado pelos policiais, o suspeito apresentou resistência e teve que ser contido. A cúmplice ainda não foi identificada

Um homem foi preso em flagrante por policiais da 19ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte), na tarde nesta quarta-feira (05), logo após furtar um notebook, durante esta tarde, de um templo religioso localizado na QNN 17 de Ceilândia. Uma mulher ainda não identificada ajudou o criminoso no momento do furto.

“Policiais civis realizavam diligências na QNN 19 de Ceilândia quando visualizaram o autuado em atitude suspeita”, afirma o delegado chefe da 19ª DP, Vander Braga. No momento em que foi abordado pelos policiais, o suspeito apresentou resistência e teve que ser contido. Com ele, os policiais encontraram um notebook em sua mochila com patrimônio da Igreja Universal do Reino de Deus.

O criminoso foi conduzido para a delegacia. E ao verificar a procedência do aparelho, os policiais acabaram identificando a igreja de onde foi subtraído o notebook. O responsável pelo templo religioso ainda sequer havia percebido o furto.

Imagens do circuito interno de segurança da igreja foram analisadas e foi possível visualizar o autuado cometendo o crime na companhia de uma cúmplice ainda não identificada. Nas imagens é possível ver o momento em que o casal entra na igreja vazia, em seguida a mulher vai até as dependências internas da igreja, volta com o notebook por baixo da blusa e o entrega para o homem. Em seguida, a cúmplice sai correndo.

O bem furtado foi apreendido e restituído para a vítima. Já o preso foi autuado por furto qualificado e recolhido à carceragem da DCCP.