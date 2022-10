PCDF busca suspeito de cometer feminicídio em Ceilândia

No último domingo (02) o corpo de Vanessa foi encontrado com sinais de esfaqueamento ao lado de uma estação do metrô, na QNN 7 de Ceilândia

O principal suspeito de cometer o feminicídio de Vanessa Lopes dos Santos, de 31 anos, é o companheiro da vítima, Douglas D’Aguiar de Sousa, de 29 anos. O casal estava se relacionando há cerca de cinco meses.

No último domingo (02) o corpo de Vanessa foi encontrado com sinais de esfaqueamento ao lado de uma estação do metrô, na QNN 7 de Ceilândia. De acordo com as investigações, o suspeito teria fugido logo após cometer o crime. Nas redes sociais, o suspeito se apresenta em um relacionamento sério com Vanessa, desde maio deste ano, e exibe fotos com a vítima.

Douglas é procurado pela 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro). Os policiais investigam ainda, se uma câmera de segurança nas proximidades do metrô teria filmado a fuga do autor após o crime.

O corpo da vítima foi localizado por volta das 20:30h de domingo, pela Polícia Militar do DF (PMDF) ao lado da cerca do metrô. Próximo ao corpo, os agentes encontraram a faca usada no crime, que estava jogada no meio de arbustos.

Vanessa deixa dois filhos de outro relacionamento. Um deles, de 16 anos, presenciou o momento em que a mãe foi assassinada. A vítima foi enterrada na manhã desta quarta-feira (05).