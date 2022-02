Vestibular da UnB acontece neste fim de semana

Ao todo, 10.917 estudantes irão disputar 2.112 vagas na Universidade de Brasília. Último vestibular foi há quase três anos

O Vestibular de 2022 da Universidade de Brasília (UnB) acontecerá neste final de semana. Para participar do processo de seleção para a instituição, se inscreveram 10.917 candidatos, que irão concorrer às 2.112 vagas ofertadas pela UnB.

Organizado pelo Cebraspe, as provas serão aplicadas em sete regiões do Distrito Federal, sendo elas: Brazlândia, Ceilândia, Gama, Planaltina, Plano Piloto, Sobradinho e Planaltina. Também haverá aplicações em Goiás, nos municípios de Formosa, Goiânia e Valparaíso, e em Minas Gerais, na cidade de Uberlândia.

As avaliações serão aplicadas nos dois dias deste final de semana, sábado e domingo, com o horário de realização das provas começando às 13h. Os candidatos devem estar munidos de caneta preta, documento com foto e comprovante de inscrição no certame.

Devido a pandemia de covid-19, o tradicional vestibular da Universidade de Brasília (UnB), que era realizado anualmente, teve as edições de 2020 e de 2021 foram canceladas, sendo substituídas pelas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

As 2.112 vagas ofertadas pela Universidade de Brasília (UnB) para o Vestibular 2022 são divididas em 1.739 para o campus Darcy Ribeiro, na Asa Norte; 148 para o campus Ceilândia; 140 para o campus Gama e 85 para o campus Planaltina.

Na intenção de promover a segurança contra o coronavírus durante a aplicação das provas, é obrigatório o uso de máscaras por parte dos candidatos, que são recomendados a levar unidades reservas, que devem ser trocadas a cada duas horas.