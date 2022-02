UnDF terá concurso público para professores e tutores

A intenção do GDF é contratar 1,4 mil profissionais de educação, com 350 ingressos imediatos para compor o quadro da nova universidade distrital

Gabriel de Sousa

Foi anunciada pela Secretaria de Economia do DF, a permissão para a nova Universidade do Distrito Federal (UnDF) realizar um concurso público para prover a contratação de professores e tutores, que serão os primeiros profissionais da educação a atuar na futura instituição pública distrital de ensino superior.

A estimativa da pasta é que 1.400 professores e tutores de educação superior sejam contratados a partir de um processo seletivo. Segundo a reitora pro-tempore da Universidade do Distrito Federal, Simone Benck, a expectativa é que a instituição seja determinante para o futuro da capital federal “Com os instrumentos legais devidamente estabelecidos, agora é a hora de batalhar para que a UnDF seja peça importante da transformação socioeconômica do DF”, afirma.

Mais recentemente, nesta última quinta-feira (3), foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), a divulgação da criação de uma comissão organizadora do concurso público. Essa equipe irá decidir a escolha da banca organizadora e irá também atuar na criação do edital do primeiro processo seletivo da universidade distrital. “Organizar, planejar, acompanhar e supervisionar as etapas e fases relativas ao concurso público para a provimento dos cargos da Carreira Magistério Superior do Distrito Federal”, afirma o documento.

Estão previstos cursos nas áreas das Ciências da Saúde e Humanas, Gestão Governamental de Políticas Públicas e de Serviços, Educação e Magistério, entre outros. Também tramita na Câmara Legislativa a Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 36/2021, que cria o fundo orçamentário para a UnDF, oriundo das receitas públicas do DF.

Segundo o GDF, a UnDF deve ter cursos de Ciências da Saúde, Ciências Humanas, Gestão Governamental de Políticas Públicas e de Serviços, Educação, entre outros. Em julho de 2021, durante a cerimônia de fundação da nova universidade, que terá um investimento de R$ 200 milhões até 2025, o governador Ibaneis Rocha (MDB) comentou sobre os benefícios de uma nova instituição pública de ensino superior. “Quando se trata de educação você não está gerando despesa, está gerando riqueza, e é essa riqueza que eu quero para a população, em especial, para os mais pobres”, afirmou o mandatário