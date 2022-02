Veja o resultado da seleção para a campanha de castração de 2022

Lista de cães e gatos contemplados para cirurgia gratuita está disponível no site do Brasília Ambiental

A lista de tutores de cães e gatos selecionados para a primeira campanha de castração deste ano já saiu. Os resultados feitos pela Unidade de Gestão de Fauna (Ufau) do Instituto Brasília Ambiental foi liberado e o período agendado para as cirurgias vai da próxima terça-feira (8) a 18 de março.

As clínicas selecionadas são a Coração Peludinho, no Gama; Dr. Juzo, em Samambaia; PedAdote, no Paranoá, e Animais Hospital Veterinário, em Ceilândia. Para o procedimento, os tutores devem apresentar um documento de identificação com foto e comprovante de residência do Distrito Federal, em nome próprio, no dia do atendimento.

O não cumprimento desses quesitos cancela a realização da cirurgia, e o tutor perderá a vaga, ficando impedido de se cadastrar novamente por 12 meses.

Nesta campanha, 202 cadastros que não obedeceram às regras divulgadas previamente foram negados. Nove tutores não são moradores do Distrito Federal, 97 tentaram se cadastrar em mais de uma vaga e 96 foram contemplados nas campanhas realizadas em 2021, mas faltaram na data da cirurgia sem apresentar justificativa.

Em 2021, o Brasília Ambiental promoveu cinco campanhas de castração, sendo uma somente para cadelas. Ao todo, 10.330 animais foram beneficiados com a cirurgia gratuita. No último ano também foram feitas duas campanhas de vacinação e vermifugação, que beneficiaram cerca de dois mil animais.

Acesse a lista de contemplados pela seleção.

Leia também as orientações para cirurgia.

Confira, ainda, a relação das inscrições indeferidas.

Agência Brasília, com informações do Brasília Ambiental