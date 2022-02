GDF vai contratar novos leitos de UTI Covid

“O trabalho começa com o levantamento das empresas que vão se credenciar e, a partir daí, vamos seguir todos os trâmites legais”

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal anunciou que irá contratar 100 novos leitos de UTI específicos para pacientes com covid-19. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (04) durante coletiva de imprensa.

Segundo o secretário da Saúde, general Manoel Pafiadache, os novos leitos serão disponibilizados no Hospital de Campanha da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), mas ainda não tem data definida.

“O trabalho começa com o levantamento das empresas que vão se credenciar e, a partir daí, vamos seguir todos os trâmites legais”, disse o chefe da pasta.

Além desses, Pafiadache ainda destacou a abertura de 30 novos leitos de cuidados intermediários (UCIs) no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), a reativação do Hospital do Sol e a conversão das UTIs do Hospital do Gama (HRG) para tratar exclusivamente pacientes com covid.