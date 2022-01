Veja onde se vacinar contra a Covid-19 no Distrito Federal

Diversos pontos de vacinação contra a covid-19 estarão abertos em diversos horários, alguns das 8h às 17h, outros até as 12h e outros até as 22h

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal atualizou, nesta quarta-feira, 4, os pontos de vacinação disponíveis no Distrito Federal, bem como as especificações vacinais e horários.

Diversos pontos de vacinação contra a covid-19 estarão abertos em diversos horários, alguns das 8h às 17h, outros até as 12h e outros até as 22h.

A primeira dose estará disponível a partir do dia 6 de janeiro. As aplicações da segunda dose da Astrazeneca e Coronavac estão disponíveis para quem tem mais de 18 anos, bem como a dose de reforço para quem já tomou a segunda dose há pelo menos quatro meses. Já a Pfizer está disponível para adolescentes, adultos, gestantes e puérperas.

Para se imunizar, é necessário levar o cartão de vacinação e documento de identidade com foto.

Veja, abaixo, os pontos de vacinação: