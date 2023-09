Veículo pega fogo após colisão em poste na EPIA Norte

Ao chegarem ao local, os bombeiros se depararam com um VW/Gol, de cor branca, completamente envolto em chamas

Na noite de terça-feira (26), a equipe de socorro foi acionada na EPIA Norte, quando um veículo de passeio colidiu violentamente em um poste e, em questão de minutos, foi consumido pelas chamas. O incidente, que mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), deixou um jovem de 19 anos, ferido e com queixas de dores no corpo.

O CBMDF recebeu o chamado para atender a ocorrência por volta das 23h33, mobilizando imediatamente duas viaturas para o local do incidente, que ocorreu na DF 003, uma das vias de acesso ao Lago Norte.

Ao chegarem ao local, os bombeiros se depararam com um VW/Gol, de cor branca, completamente envolto em chamas. O veículo havia perdido o controle da direção e colidido violentamente com um poste, o que rapidamente deu início ao incêndio.

As equipes de socorro agiram iniciando o combate às chamas com a utilização de espuma mecânica abafadora. O incêndio foi controlado e debelado.

A cena do acidente foi isolada para garantir a segurança da população, uma vez que a integridade do poste ficou comprometida devido à colisão.

O jovem condutor, que estava sozinho no veículo no momento do acidente, foi resgatado consciente e orientado pelos bombeiros. Ele foi encaminhado ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF) com queixas de dores no corpo, onde recebe atendimento médico.