Operação Tifão: PCDF desarticula quadrilha envolvida na comercialização de drogas e armas de fogo

A operação envolve a execução de 33 mandados de busca e apreensão e 15 mandados de prisão temporária

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 5ª Delegacia de Polícia (5ª DP), deflagrou nesta quarta-feira a “Operação Tifão” com o objetivo de desmantelar uma perigosa organização criminosa armada envolvida no tráfico de drogas e na comercialização ilegal de armas de fogo.

A operação envolve a execução de 33 mandados de busca e apreensão e 15 mandados de prisão temporária contra membros identificados dessa organização criminosa. Os mandados estão sendo cumpridos em diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, incluindo a Estrutural, Taguatinga, Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Águas Claras, Arniqueiras, Feira dos Importados do SIA, Ceilândia e na cidade de Águas Lindas, em Goiás.

A Operação Tifão é o desdobramento de uma investigação iniciada em 30 de agosto de 2022, após a prisão em flagrante de dois indivíduos por tráfico de drogas. Na ocasião, os suspeitos foram surpreendidos transportando uma grande quantidade de crack escondida em um compartimento secreto de seu veículo.

Após essa prisão, os investigadores da 5ª DP examinaram o material apreendido e descobriram que os traficantes faziam parte de uma organização criminosa armada especializada no comércio interestadual de drogas e armas de fogo.

Ao longo da investigação, foram identificados outros membros dessa organização criminosa, bem como alguns de seus fornecedores e clientes. Além do tráfico de drogas, ficou evidente que alguns dos integrantes da organização também estavam envolvidos no comércio ilegal de armas de fogo.

Segundo as informações apuradas, a organização criminosa adquire seus entorpecentes não apenas no Distrito Federal, mas também em outros estados da federação, principalmente em Goiás e Mato Grosso, demonstrando o caráter interestadual das atividades criminosas do grupo.

No Distrito Federal, o grupo atua principalmente na venda de drogas no Plano Piloto de Brasília e nas Regiões Administrativas da Estrutural, Taguatinga, Riacho Fundo, Riacho Fundo II e Ceilândia.