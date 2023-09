Dia do Turismo: Brasília recebe mais de três milhões de pessoas em 2023

De janeiro a julho deste ano 3.112.597 visitaram a capital do país, entre transportes aero nacional, internacional, rodoviário e CAT

Dia do Turismo, 27 de setembro: Brasília sem dúvidas é um grande misto de beleza, sabor e entretenimento para quem escolheu morar na capital do Brasil, ou apenas visitá-la em cada estação. O Distrito Federal recebeu, de janeiro a julho deste ano, entre transportes aero nacional, internacional, rodoviário e pelo centro de atendimento ao turista (CAT), 3.112.597 pessoas. Em 2022, o número de turistas em Brasília ficou em 5.420.142.

A capital, inaugurada em 1960, se distingue pela arquitetura branca e moderna, de Oscar Niemeyer. Dentre os principais pontos turísticos visitados ao longo dos anos estão: Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, Memorial JK, Pontão do Lago Sul, Ponte Juscelino Kubitschek, Museu Nacional da República, Congresso Nacional, Parque da Cidade Sarah Kubitschek, Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), Santuário São João Bosco, Palácio do Planalto, Palácio da Alvorada, Praça dos Três Poderes, Estádio Mané Garrincha, Museu do Catetinho, Jardim Zoológico de Brasília, Parque Nacional de Brasília – Água Mineral, Torre de TV, Planetário de Brasília e Museu do Catetinho.

A Fundação Jardim Zoológico de Brasília, considerada como um bem cultural, recebeu sozinha até julho deste ano 335.839 visitantes, e em 2022, 922.547 pessoas foram ao ZOO. De acordo com a Arena BRB, responsável pelo Estádio Mané Garrincha, no qual ocorre além de jogos de futebol, shows e outras atrações, cerca de 1 milhão de pessoas já passaram pelo Complexo em 2023, no ano passado foram 1,5 milhão de visitantes.

O Congresso Nacional, de janeiro a setembro deste ano, recebeu 61.246 convidados, e em 2022 foram 64.330. O total de visitantes do CCBB Brasília do ano passado até o momento é de mais de 1 milhão. Já o Parque Nacional de Brasília – Água Mineral recebeu 198.485 visitantes em 2023. O público presente este ano no Museu do Catetinho chega a 25.772, enquanto que no ano passado foram 29.244 visitantes.

Os números mostram a força de Brasília como uma cidade turística repleta de atrações e encanto. “O Palácio do Congresso Nacional é um dos locais mais visitados de Brasília, recebendo turistas de todas as regiões do país, bem como do exterior”, comenta o coordenador do Programa de Visitação Institucional e de Relacionamento com a Comunidade, Ronaldo Martins.

O superintendente de Educação e Uso Público do ZOO, Wilson Nobre, ponderou: “Os zoológicos são verdadeiros tesouros turísticos que encantam visitantes em todo o mundo. Nesses espaços fascinantes, a magia da natureza ganha vida, oferecendo a oportunidade única de se aproximar de animais selvagens majestosos e explorar os segredos de seus habitats. No coração de Brasília, o zoológico não é apenas um destino de entretenimento, mas um centro de aprendizado dinâmico”.

“Mais de um milhão de pessoas passaram pelo complexo da Arena BRB nos mais de 80 eventos que realizamos até aqui em 2023. Estamos no caminho certo. E com isso, alavancaram os grandes polos da capital: a rede hoteleira, o turismo e outras áreas que são impactadas positivamente por conta dos shows, das partidas de futebol e dos eventos corporativos”, completa Richard Dubois, presidente da Arena.

Com foco em colocar Brasília cada vez mais no centro do turismo, a Secretaria de Turismo do DF trabalha em parceria com representantes do setor para o desenvolvimento de ações e projetos. Dentre esses procedimentos estão o desenvolvimento da Lei do Turismo, a regulamentação do espaço físico para o Motorhome, a implementação do calendário de eventos, e o retorno do festival Festa dos Estados. De acordo com a pasta, o objetivo é atrair a atenção para a capital, destacando as novas tendências do turismo local, como o Enoturismo, o Turismo Rural, o Turismo de Aventura e o Ecoturismo.

“Brasília, por muitos anos, ficou marcada por ser uma cidade funcional, projetada apenas para atender 500 mil pessoas. Hoje, com cerca de 3 milhões de habitantes, a capital do país está entre as grandes metrópoles, repleta de alternativas para atender a todas as expectativas de quem aqui chega. Somos o 3º polo gastronômico do país, temos a 4ª maior frota náutica, estamos no circuito de grandes eventos musicais e esportivos, recebemos grandes festivais, sem contar com a natureza que está em toda parte, tornando o turismo de aventura e experiência ainda mais atrativo. O GDF vem desempenhando um trabalho conjunto com todo o mercado de turismo da capital para fortalecer, ainda mais, tudo o que já conquistamos até aqui”, afirma o secretário de Turismo, Cristiano Araújo.

Neste Dia do Turismo, 27 de setembro, e no ano todo, o que não falta é lugar para conhecer ou revisitar em Brasília. Na capital do país até brasiliense vira turista, como é o caso do professor Anderson José que se mostra apaixonado pelos museus e parques do quadradinho: “Eu gostei muito de visitar os museus; tanto o Museu Nacional de Brasília como o Museu do Catetinho, pelo fato desses locais mostrarem a história da construção da capital e demais questões relacionadas ao passado. Quando vamos nesses locais entendemos um pouco da história recente do Brasil. Além desses, gosto do Parque da Cidade. É um ótimo local para uma corrida e outras práticas esportivas.”

A secretária Keyla Freitas tem uma história para cada ponto turístico que já visitou em Brasília com a família ou amigos, e não deixa de voltar naqueles que mais o encantou: “A Catedral é um local que me traz paz e leveza. Além de ser um espetáculo arquitetônico. Os vitrais transmitem uma energia surreal, cada detalhe é tão mágico. A torre de TV, parada obrigatória para quem vai ao centro de Brasília nos finais de semana, além de subir e ter umas das vistas mais lindas de Brasília, também tem o artesanato, as comidas típicas e apresentações da cultura brasiliense”.