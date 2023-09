Copa Brasília de Voleibol reúne clubes de quatro estados

O torneio será realizado no Ginásio do Sesi Taguatinga, localizado no Setor F Norte, QNF 24, com datas marcadas para os dias 29 e 30 de setembro

Foi dada a largada para os jogos da Copa Brasília Voleibol com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), um evento que reforça o compromisso da pasta em promover o fortalecimento da modalidade no cenário esportivo do Distrito Federal. O torneio será realizado no Ginásio do Sesi Taguatinga, localizado no Setor F Norte, QNF 24, com datas marcadas para os dias 29 e 30 de setembro e 1º de outubro.

O secretário de Esporte e Lazer, Julio Cesar Ribeiro, ressalta a importância do evento. “A realização da Copa Brasília de Voleibol é um reflexo do nosso comprometimento em apoiar e incentivar o desenvolvimento da modalidade no Distrito Federal, além de proporcionar o intercâmbio entre atletas de diversas regiões”, afirma.

As equipes participantes da Copa Brasília de Vôlei estão divididas nas categorias feminina e masculina. No torneio feminino, jogam o Brasília Vôlei, Dentil Praia Clube e Fluminense. Já na categoria masculina, disputam o Brasília Vôlei, Goiás Vôlei e Neurologia Ativa.

Confira abaixo a tabela de jogos e horários

– 29 de setembro

18h: Brasília Vôlei X Goiás Vôlei (Masculino)

20h30: Brasília Vôlei X Fluminense (Feminino)

– 30 de setembro

17h: Neurologia Ativa X Goiás Vôlei (Masculino)

19h30: Praia Clube X Fluminense (Feminino)

– 1º de outubro

16h: Neurologia Ativa X Brasília Vôlei (Masculino)

18h30: Praia Clube X Brasília Vôlei (Feminino)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Agência Brasília