Veículo colide com Guard Rail da ponte do Braguedo sentido centro

Na manhã desta quinta-feira, 10, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), atendeu a uma ocorrência, empenhando 02 (duas) viaturas e 09 (nove) militares, referente a uma colisão de um veículo com uma mureta da ponte do Bragueto, sentido Asa Norte, Brasília.

A equipe de socorro ao chegar ao local encontrou um veículo Renault Logan, de cor prata, colidido com a mureta de concreto da ponte, com uma senhora ainda dentro do veículo com trauma de face. A condutora do veículo a senhora L.F.T.C, de 31 anos, não se feriu.

A vítima a senhora A.T.R, de 65 anos, que se encontrava no banco traseiro, sofreu um trauma de face e apresentava possível fratura de nariz, corte profundo na testa e lábio inferior, transportada ao HBB consciente e orientada.

Segundo informações da condutora, ela foi desviar do veiculo da frente e acabou perdendo o controle e colidiu com Guard Rail.

Durante o atendimento duas faixas foram interrompidas causando lentidão no transito. O transito ainda segue impactado.