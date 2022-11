“Atira mesmo, não estou feliz” disse homem antes de morrer em motel

Ao ser abordada pela PMGO, a modelo estava “visivelmente sob efeito de drogas”. Com ela foi encontrado um revólver calibre 38

A mulher suspeita de matar o empresário Jordan Guimarães Lombardi, de 40 anos, em um motel na última segunda-feira (7), foi identificada como a modelo Marcela Ellen Paiva Martins. A mulher que é noiva da vítima afirmou em depoimento que foi o próprio companheiro que atirou em si mesmo. O corpo de Jordan foi encontrado na madrugada desta quarta-feira (09), com hematomas e um ferimento a bala no olho, em um quarto de motel no Setor de Postos e Motéis Sul.

A modelo e o empresário estavam em um relacionamento há cerca de três anos. Após a prisão, Marcela disse em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) que após uma discussão entre ela e Jordan, o empresário a teria agredido. A modelo confessou que ao ser agredida correu e pegou o revólver na bolsa, em seguida Jordan teria dito “Atira mesmo, não estou feliz”, e segundo Marcela ele mesmo teria tomado o revólver de sua mão e tirado a própria vida. A suspeita contou ainda, que o terceiro envolvido que entrou no quarto de motel em que estavam era um garoto de programa, e informou que a discussão iniciou após a saída dele.

A suspeita teria fugido nesta quarta-feira (09) e foi encontrada em Águas Lindas (GO) após tentar roubar uma kombi “visivelmente sob efeito de drogas”, segundo a polícia. De acordo com informações da Polícia Militar, um homem acionou a polícia na BR-070 na altura de Girassol (GO), após ter sido ameaçado e roubado por uma mulher armada e seminua. Segundo a PM, além do veículo, o celular do homem também foi roubado.

Os PMs começaram as buscas pela suspeita que foi encontrada com o veículo e celular furtados, e em posse de um revólver calibre .38 com quatro cápsulas de munição, e uma porção de cocaína. Ao ser abordada pelos militares, a mulher teria confessado ter assassinato o próprio noivo, em um motel do Distrito Federal. A mulher e o homem assaltado foram encaminhados para a 1ª delegacia de Águas Lindas de Goiás.



O crime

O casal teria chegado ao motel por volta das 16h30 de segunda-feira (07) e consumido drogas durante a estadia, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Um terceiro homem teria passado pelo quarto do motel. Por volta das 4h30 desta quarta-feira (9), Marcela deixou o estabelecimento a bordo do veículo do casal, um Audi Q7. Ao sair ainda colidiu contra o portão e o quebrou.

O caso é investigado pela 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante). Ainda não há informações sobre a identidade do terceiro envolvido.