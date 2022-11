Delegados da Polícia Civil do DF elegem nova diretoria da Adepol e do Sindepo

A eleição definiu a nova diretoria do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Distrito Federal (Sindepo/DF) e da Associação dos Delegados de Polícia Civil do DF (Adepol/DF) triênio 2023/2025

Durante toda quarta-feira, delegados da Polícia Civil do Distrito Federal foram às urnas para eleger seus novos representantes. A eleição definiu a nova diretoria do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Distrito Federal (Sindepo/DF) e da Associação dos Delegados de Polícia Civil do DF (Adepol/DF) triênio 2023/2025. As duas entidades tiveram chapa única.

Amarildo Fernandes, presidente da Adepol, foi reeleito, o Haendel Silva Fonseca foi escolhido para vice. Já no Sindepo, o Delegado aposentado Paulo Roberto d´Almeida deixará o cargo para dar lugar à Cláudia Alcantra, atualmente delegada-chefe da 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria), Rodrigo Larizzatti, chefe da 26ª DP (Samambaia), assumirá a vice-presidência do sindicato.



Os votos foram registrados no Departamento de Polícia Especializada (DPE) ou na Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente II (DCA II), em Taguatinga.



Cláudia Alcantra é brasiliense, começou na PCDF como escrivã em 1986, passou 12 anos neste cargo e em 1999 passou no concurso de delegada, está há 23 anos na profissão. Assumiu como Delegada e foi chamada para a CORD, depois atuou na Corregedoria, na 18ª DP(Brazlândia), DEAM, 21ª DP(Taguatinga), DRH, Diretora da Academia de Polícia, também foi Subsecretária de Inteligência do Governo do Distrito Federal, Secretária de Justiça do DF, Chefe da Assessoria Institucional da PCDF, Corregedora Geral da PCDF, 27ª DP(Recanto das Emas), também participou da criação da Coordenação de Repressão ao Consumidor, Ordem Tributária e Fraudes(CORF), Delegada-Chefe da 3ªDP(Cruzeiro/Sudoeste), Divisão de Fraudes da PCDF e 33ªDP(Santa Maria).