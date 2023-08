Veículo capota após colisão no Eixão Sul

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades

Na madrugada desta sexta-feira (4), por volta das 4h53, uma colisão seguida de capotamento de veículo causou um grande susto no Eixão Sul, na altura da 208, sentido Rodoviária do Plano Piloto.

O acidente envolveu um Renault Logan, que foi encontrado capotado no canteiro lateral da pista. No entanto, o condutor do veículo, de 52 anos, já havia saído do carro quando os socorristas chegaram à cena. O motorista apresentava apenas escoriações leves e recusou o transporte ao hospital.

Do outro lado da colisão estava um Ford Ka, cuja condutora era uma mulher, também de 52 anos. Felizmente, a motorista não sofreu nenhum ferimento grave no incidente, e seu veículo ficou praticamente intacto.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes, e os envolvidos foram orientados a prestar depoimento para auxiliar nas apurações.