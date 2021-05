Vacinação de grávidas está suspensa no DF

Secretaria de Saúde acatou recomendação da Anvisa de não imunizar o grupo com vacina da AstraZeneca

A Secretaria de Saúde do DF decidiu suspender, a partir desta terça-feira (11), a vacinação de gestantes no Distrito Federal. Com a medida, a pasta acata recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) feita na segunda (10) de não imunizar o grupo com a vacina da AstraZeneca/Oxford.

Em nota, a Secretaria afirmou que as gestantes que estavam marcadas para esta terça (11) não serão vacinadas e deverão aguardar novas orientações. A pasta não fala sobre mulheres que deram à luz recentemente (puérperas).

A suspensão da Anvisa se deu porque a bula da vacina AstraZeneca não recomenda a vacinação de grávidas sem prescrição médica. “O uso off label de vacinas, ou seja, em situações não previstas na bula, só deve ser feito mediante avaliação individual por um profissional de saúde que considere os riscos e benefícios da vacina para a paciente”, diz a agência.

Assim como o DF, alguns estados já anunciaram a suspensão. São Paulo paralisou a vacinação de gestantes, mas não de puérperas; já no Rio de Janeiro, ambos grupos estão suspensos. Pernambuco e Rio Grande do Norte também tomaram medidas.

