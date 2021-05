Segunda fase da vacinação contra influenza começa nesta terça (11)

Professores de escolas públicas e privadas e idosos com 60 anos ou mais podem procurar uma UBS. Imunização continua para integrantes da primeira fase

A partir desta terça-feira (11), professores de escolas públicas e privadas e idosos com 60 anos ou mais poderão se vacinar contra o vírus influenza. Ao todo, 100 unidades básicas de saúde estarão aplicando o imunizante. Para a segunda fase, a Secretaria de Saúde espera vacinar 90% de um público estimado em 383.546 pessoas.

Para aqueles que fazem parte da primeira fase – crianças de seis meses a menores de seis anos; gestantes, puérperas e profissionais de saúde – a aplicação da dose de proteção continua nos mesmos locais de vacinação. Até o momento, apenas 113.574 pessoas deste grupo estimado em 391.783 foram imunizadas.

A enfermeira da área técnica de imunização da Secretaria de Saúde, Fernanda Ledes, orienta que os integrantes da primeira fase não deixem de procurar as unidades para vacinar. “Nesta terça-feira (11), iniciaremos a vacinação contra a influenza para um novo grupo e continuaremos vacinando quem faz parte do primeiro grupo”, informa.

Fernanda destaca, ainda, que aqueles que receberam a primeira ou segunda dose da vacina contra a covid-19 devem aguardar um prazo mínimo de 14 dias para se vacinar contra a gripe. “Influenza é uma doença respiratória que, assim como a covid-19, também leva a internações e complicações no estado de saúde. Então, reforço a necessidade de quem está no grupo elegível para vacinação que procure a unidade e vacine-se”, explica.

Veja o calendário vacinal e quando cada grupo poderá ser vacinado:

Subtipos do vírus influenza

A vacina garante proteção contra os vírus influenza A H1N1 e H3N2, e influenza B. O Distrito Federal recebeu, na última semana, 113,6 mil doses para iniciar a primeira fase, o que corresponde a 29% do total dos grupos da 1° etapa. O quantitativo restante será enviado pelo Ministério da Saúde ao longo da campanha, de forma semanal.

A vacina é contraindicada para crianças menores de 6 meses de idade e pessoas com história de anafilaxia a doses anteriores apresentam contraindicação a doses subsequentes. Contudo, na maioria dos casos, as vacinas contra influenza têm um perfil de segurança excelente e são bem toleradas.

A doença

A influenza é uma infecção respiratória aguda, causada pelos vírus A, B, C e D. O vírus A está associado a epidemias e pandemias, tem comportamento sazonal e apresenta aumento no número de casos entre as estações climáticas mais frias. O Ministério da Saúde mantém a vigilância da influenza no Brasil por meio da vigilância sentinela de Síndrome Gripal (SG) e de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em pacientes hospitalizados.

Essas áreas têm como objetivo principal identificar os vírus respiratórios circulantes, permitir o monitoramento da demanda de atendimento dos casos hospitalizados e óbitos. Por isso, é importante todos os anos participar da campanha.

As informações são da Agência Brasília