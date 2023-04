Vacinação contra gripe em parque atrai famílias no Guará

O GDF antecipou a campanha de vacinação para as crianças de seis meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias contra o influenza

Este sábado (1º) foi dia de o pequeno Luiz Guilherme comemorar seu “mêsversário”. Mal completou seis meses de idade, ele recebeu a proteção contra a gripe no ponto de atendimento montado pela Secretaria de Saúde (SEE) no Parque Ecológico Ezechias Heringer, no Guará. “Já vai comemorar ganhando vacina”, brincou sua mãe, a servidora pública Joyce Moreira Curti, 32.

A vacinação do fim de semana atraiu várias famílias em busca de proteção para as crianças. Os aposentados Luiz Gonzaga da Silva, 67, e Carmem Aurélia da Silva, 58, aproveitaram a ação para imunizar João Pedro, de cinco anos. “Como a gente é avô, nos preocupamos e sabemos que é preciso vacinar”, afirmou Gonzaga.

Em meio ao aumento de casos de doenças respiratórias entre o público infantil, o Governo do Distrito Federal (GDF) antecipou a campanha de vacinação para as crianças de seis meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias contra o influenza, vírus causador da gripe.

As ações começaram na sexta-feira (31/3) em creches e foram estendidas neste sábado a unidades de saúde e espaços públicos, como o parque no Guará. A partir de segunda-feira (3), serão 130 unidades básicas de saúde (UBSs) prestando atendimento. A lista completa com endereços e horários está no site da SES.

Saúde com diversão

Quem quis ganhar tempo agradeceu o atendimento. A administradora Patrícia Dias, 42, elogiou a oportunidade de vacinar sua filha, Valentina, de cinco anos, em uma área arborizada. “É outro ambiente, é mais lúdico para as crianças”, avaliou.

Para o empresário Rafael Oliveira, 34, esse diferencial facilitou na hora de levar o filho Pedro, de 2 anos e 9 meses, para se imunizar. “Ele achou que só vinha ao parque, mas agora vai poder brincar também”, contou, sobre a estratégia utilizada para tranquilizar a criança.

Somente no Parque Ecológico Ezechias Heringer, 266 crianças se vacinaram neste sábado. A gerente da UBS 2 do Guará, Adriana Vieira, ressaltou que levar o serviço para fora da unidade e em dias e horários diferenciados ajuda a ampliar a cobertura vacinal. “Aqui vêm mais os pais que não têm tempo nos dias de semana”, pontuou. Iniciativas semelhantes serão promovidas nas próximas semanas para aumentar o número de crianças vacinadas.

“Nós temos que estar presentes na vida diária, no cotidiano da população, para que a gente consiga atingir as metas que vão trazer uma excelência à saúde da população do Distrito Federal”, reforçou a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio. Equipes da SES também estiveram, neste sábado, no evento GDF Mais Perto do Cidadão, em Ceilândia, com a presença de diversos outros órgãos do GDF.

Demais grupos

No próximo dia 10, será iniciada a campanha de vacinação para outros grupos: idosos a partir dos 60 anos, gestantes, puérperas, professores das escolas públicas e privadas, trabalhadores da saúde e do transporte coletivo rodoviário, caminhoneiros, portuários, profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente e povos indígenas.

As informações são da Agência Brasília