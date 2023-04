Programa Eu amo Cerrado incentiva preservação do bioma

A primeira publicação ecopedagógica surgiu em 2013, com um cartaz de aves e um guia de parques do DF

Conhecer para preservar: cuida quem ama e ama quem conhece. Eis o slogan do programa Eu Amo Cerrado, desenvolvido para a divulgação das ações educativas do Instituto Brasília Ambiental (Ibram). São materiais ecopedagógicos e um site interativo sobre as principais características de aves, mamíferos, árvores, frutos, anfíbios, peixes nativos do cerrado ou introduzidos no Distrito Federal.

A primeira publicação ecopedagógica surgiu em 2013, com um cartaz de aves e um guia de parques do DF. Até que, em 2015, foi criada a coleção Eu Amo Cerrado, para incentivar o cuidado com o meio ambiente de forma lúdica e divertida. Atualmente, são 19 materiais diversos: 12 cartazes, cinco folders, um jogo de cartas e um livro.

Todos os materiais da coleção estão disponíveis no site e podem ser encontrados impressos, conforme a disponibilidade, na sede do Brasília Ambiental, na Asa Norte. Interessados devem enviar uma solicitação de material para o e-mail [email protected].

“Procuramos divulgar as espécies mais comuns do cerrado para que as pessoas conheçam o bioma. Achamos que o conhecimento tem que ser oferecido de forma simples, por isso usamos imagens com nome popular e científico”, explica a analista de Atividades do Meio Ambiente do Brasília Ambiental Mariana Ferreira dos Anjos.

Há cartazes sobre as flores nativas conforme a coloração: roxas e azuis, amarelas, brancas, vermelhas e laranjadas. E materiais sobre plantas e frutos medicinais, frutos comestíveis, mamíferos e pegadas, peixes e anfíbios, todos do bioma.

Para misturar lazer e educação ambiental, o Brasília Ambiental desenvolveu um baralho de 64 cartas com imagens de animais nativos, que funciona como jogo da memória e jogo do Pirá-Brasília. São seis pares de cartas de peixes, nove pares de árvores e 17 de frutos.

O jogo do Pirá-Brasília traz o peixe que só existe nos brejos do Distrito Federal, ameaçado de extinção, como protagonista. A inspiração veio do jogo do Mico, mas, diferentemente da versão original, em que perde quem ficar com o mico, vence aquele que ficar com a carta do Pirá-Brasília até o final do jogo.

“O objetivo é conhecer o bioma ao mesmo tempo em que se diverte. Incentiva a memorização entre as imagens e o nome popular e científico”, conta Mariana Ferreira dos Anjos.

O chefe substituto da Unidade de Educação Ambiental do instituto, Luiz Felipe Blanco, afirma que a disponibilização de informação de forma lúdica e clara aguça a curiosidade das pessoas sobre o assunto e aumenta a percepção sobre a importância de preservar o meio ambiente. Segundo ele, o cerrado é um dos biomas mais ricos do país e deve ser valorizado.

“Um dos nossos objetivos é fazer com que os moradores do DF entendam o valor do cerrado como um bioma complexo e necessário”, afirma ele. “O cerrado faz ligação com outros biomas e está espalhado pelo país. Por isso, é um bioma com diversidade impressionante.”

As informações são da Agência Brasília