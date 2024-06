Unidade Básica de Saúde 1 do Cruzeiro promove arraial para idosos

A Unidade Básica de Saúde (UBS) 1 do Cruzeiro, em parceria com a Polícia Civil do DF (PCDF) e a Administração Regional da cidade, realizou, nesta terça-feira (25), um arraial destinado a pacientes da terceira idade. Parte das atividades do grupo Vida Saudável, o evento teve como destaque a emissão da Carteira de Identidade Nacional para idosos acima de 60 anos, reforçando o compromisso com a promoção da saúde e cidadania.

Entre os presentes, Adélia Costa, 72 anos, frequenta o grupo Vida Saudável há um ano e meio e aproveitou a ocasião para fazer a sua nova carteira de identidade. “Estou muito contente no grupo e hoje é uma oportunidade que estão nos oferecendo de fazer o documento, que não podemos perder”, disse.

“Esse tipo de atividade é importante para promover a socialização entre os idosos, incentivando-os a sair de suas casas e se manterem ativos. Muitos se sentem solitários e aqui eles encontram um ambiente de apoio mútuo, o que é fundamental para a promoção da saúde”, destacou a farmacêutica da unidade, Anna Giomo.

O papiloscopista da PCDF, Venceslau Franco, ressaltou a importância da integração entre os órgãos do DF. “Esse evento é de extrema relevância, pois os idosos utilizam mais o sistema de saúde do que a área de segurança pública. Com essa parceria, conseguimos alcançar uma parcela da população que necessita atualizar esse documento”, afirmou.

Além de comidas típicas, música e dança, a programação contou com palestra sobre o empoderamento da pessoa idosa como forma de combate à violência, ministrada pela delegada Ângela Maria dos Santos, da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual ou Contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência (Decrin).

Bem-estar coletivo

O grupo Vida Saudável foi formado há mais de dois anos na UBS 1 do Cruzeiro Novo. Com encontros mensais que oferecem aferição de pressão, medição de glicemia, palestras e debates sobre temas relevantes, o grupo se tornou também um momento de confraternização, promovendo o bem-estar mental dos participantes.

*Com informações da SES-DF