Nova ferramenta otimiza atendimentos à mulher no DF

Nesta terça-feira (25), foi publicada, no Diário Oficial do Distrito Federal, a Portaria nº 80, que formalizou a implementação do Sistema de Informação Íris, utilizado desde fevereiro de 2024, na Casa da Mulher Brasileira. A Secretaria da Mulher do Distrito Federal (SMDF) é responsável pelo novo sistema, que padroniza a coleta de dados e o registro de atendimentos prestados às mulheres, proporcionando mais eficiência e segurança na gestão das informações.

Todas as unidades que compõem a estrutura da Secretaria da Mulher – Casa Abrigo, Centros Especializados de Atendimento à Mulher (Ceams), espaços Acolher, Comitês de Proteção à Mulher e as Unidades Móveis – ao realizarem ações de acolhimento, promoção e capacitação, devem efetuar os registros dos dados e dos atendimentos prestados. A partir do fluxo de informações, as equipes da SMDF irão realizar o encaminhamento para os cursos de interesse, a colocação no mercado de trabalho e, também, a indicação e a inscrição nos demais programas do GDF.

A secretária da Mulher, Giselle Ferreira, explica que a ferramenta será de grande valia para entender o fluxo de atendimento. “Com a implementação desse sistema, temos a possibilidade de tornar os processos mais ágeis e eficazes, facilitando a gestão e análise dos dados coletados. O sistema também será útil nas ações de promoção, capacitação e demais atividades realizadas pela secretaria.” Para a implementação do sistema, os servidores que realizam o cadastro e acolhimento passaram por capacitação técnica, garantindo a sistematização dos dados de atendimentos e assegurando o sigilo e a privacidade das informações coletadas.

Sistema Íris

Em agosto de 2022, a Secretaria da Mulher estabeleceu um termo de cooperação técnica com a prefeitura de Campo Grande (MS), envolvendo a Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec). Com a implementação do Sistema Íris, a SMDF avança substancialmente em direção a uma operação mais eficaz e eficiente, com impactos significativos na comunidade atendida. A Secretaria da Mulher se prepara para entrar em uma nova era de operações otimizadas e atendimento aprimorado, garantindo, por meio dos dados coletados, a construção de políticas públicas voltadas para as mulheres de forma mais eficiente.

*Com informações da Agência Brasília