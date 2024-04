UnDF lança seleção estudantil com 620 vagas e novos cursos

A Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) publicou, nessa semana, as regras do novo processo seletivo para ingresso na instituição no segundo semestre de 2024.

A seleção deste ano traz duas novidades: a abertura de cinco novos cursos – Letras-Português, Letras-Inglês, Ciência da Computação, Atuação Cênica e Tecnologia em Dança – e a ampliação da oferta de graduações para o período vespertino. Ao todo, serão disponibilizadas 620 vagas – confira a lista de cursos.

Além disso, novas turmas de Gestão Pública e Gestão da Tecnologia da Informação serão abertas no campus da Escola Superior de Gestão (ESG), localizada no prédio da Escola de Governo do DF (Egov), na Asa Norte. Já os novos cursos funcionarão no Campus Norte da UnDF, no Lago Norte.

“Ao tempo em que Brasília completa 64 anos, lançamos o segundo edital público de seleção dos novos estudantes que farão parte da história de implantação da UnDF. Isso nos faz sonhar e renova nossas esperanças em relação à educação e ao papel que esses futuros profissionais terão na transformação do DF e da Região Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno [Ride]”, destaca Simone Benck, reitora pro tempore da UnDF.

“O desafio mais importante da UnDF é, neste tempo, fazer-se futuro. Por isso, é fundamental que a universidade distrital oferte novas vagas e novos cursos superiores, públicos e gratuitos, de graduação e pós-graduação, a toda comunidade local e do Entorno”, complementa Benck.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e serão realizadas no período de 3 a 12 de maio, exclusivamente pelo site da UnDF. A seleção dos candidatos será feita com base no resultado de um dos últimos cinco anos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ou seja, de 2019 a 2023. A nota a ser considerada ficará a critério do candidato.

Para o curso superior de Tecnologia em Dança, além da análise das notas do Enem, os candidatos serão submetidos a um Teste de Habilidades Específicas (THE), de caráter eliminatório e classificatório, constituído por uma avaliação que envolverá aspectos técnicos e criativos da dança. Por isso, os candidatos devem ficar atentos ao cronograma da seleção.

Distribuição de vagas

De acordo com o edital do processo seletivo, os candidatos poderão concorrer nas modalidades ampla concorrência (30% das vagas) e sistemas de cotas. “Em 2024, teremos a reserva de 40% das vagas destinadas aos estudantes que tenham cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escola pública. Vamos reservar, ainda, 30% das vagas para pessoas com deficiência, pessoas negras (pretas e pardas), indígenas e quilombolas”, detalha João Felipe de Souza, presidente da Comissão Permanente de Processo Seletivo para o Ingresso de Estudantes (Copsie).

Todos os candidatos serão classificados conforme o desempenho no Enem primeiramente na modalidade de ampla concorrência. Após essa etapa, os cotistas que não alcançarem nota para ingresso concorrerão às vagas reservadas pelos demais sistemas de cota. Os candidatos devem ficar atentos aos prazos e detalhes específicos sobre as modalidades de ingresso que constam no edital.

A divulgação da classificação final dos aprovados em 1ª chamada no processo seletivo estudantil da UnDF está prevista para o dia 28 de junho. O início do segundo semestre letivo de 2024 será em 5 de agosto.

Atualmente, a UnDF oferece os seguintes cursos superiores:

→ Campus Norte – Pedagogia, Matemática, Engenharia de Software, Sistemas de Informação, Gestão Ambiental, Serviço Social, Produção Cultural, Gestão Pública, e Gestão da Tecnologia da Informação.

→ Escola Superior de Gestão (ESG) – Gestão Pública, e Gestão da Tecnologia da Informação.

→ Escola Superior da Polícia Civil (ESPC) – Pós-graduação em Segurança Pública.

→ Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) – Enfermagem, e Medicina.

As informações são da Agência Brasília