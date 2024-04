Cultura publica edital para realização do Circuito de Festejo Junino do DF e Entorno

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF) lançou, nesta quinta-feira (25), o edital de chamamento público para a seleção da Organização da Sociedade Civil (OSC) que, em parceria com a pasta, será responsável por realizar as festividades do Circuito Junino da capital e do Entorno.

O circuito consiste na realização das seguintes atividades: Festival Gonzagão de Quadrilhas Juninas, Festival Candangão Junino e Circuito de Quadrilhas Juninas.

A Secec-DF ainda irá definir as regiões administrativas (RAs) participantes dos circuitos. Cada circuito precisa realizar no mínimo quatro etapas, o que significa que ao menos 12 RAs ou cidades do Entorno serão contempladas.

Investimentos

Após o prazo de inscrição e de recursos, a parceria entre a secretaria e a OSC selecionada será feita por Termo de Colaboração. O investimento para a realização do evento contará com um total de R$ 7 milhões. Os recursos da parceria serão repassados em duas parcelas, pagas conforme cronograma do plano de trabalho aprovado, após a assinatura do Termo de Colaboração.

Cultura descentralizada

O Circuito de Festejos Juninos é uma ação da Política Cultural Distrital, regido pelo Decreto 42.315/2021.

Seguindo a linha de descentralizar a cultura e incentivar a economia criativa, o secretário de Cultura e Economia Criativa, Claudio Abrantes, reforça que a época dos festejos juninos é mais uma oportunidade para o desenvolvimento cultural e econômico do DF e Entorno.

“Estamos nos aproximando de mais um momento importante para a cultura do DF e Entorno com chegada da época dos festejos juninos. Essa será mais uma grande oportunidade de promovermos e valorizar todo o nosso arcabouço cultural por trás dos festejos, e mais do que isso, gerar oportunidades, empregos e rendas, fortalecendo a economia criativa do DF e do Entorno também. Tenho certeza que será mais um momento de grande alegria e de grande oportunidades para todo o DF”, destacou o secretário.

As informações são da Agência Brasília