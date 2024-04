Ibaneis assina decreto que torna CrisDown institucional e referência no DF

O governador Ibaneis Rocha (MDB) assinou, nesta quinta-feira (25), decreto que prevê a institucionalização do Centro de Referência Interdisciplinar em Síndrome de Down (CrisDown). Com a iniciativa do Governo do Distrito Federal (GDF), a unidade passará a ofertar um serviço permanente, feito através de uma política de estado, independente do governo que estiver à frente do DF.

Com o decreto, o CrisDown torna-se a unidade de saúde referência no atendimento a pessoas com síndrome de down no DF. Além do mais, o ato de institucionalizar a unidade permitirá ações efetivas de estado, e não apenas de governo, ou seja, passando a gestão Ibaneis Rocha o local seguirá prestando serviço à população da capital federal.

O CrisDown foi criado em 2013, e atende cerca de 2.300 pessoas. Atualmente, a unidade funciona nas dependências do Hospital Regional da Asa Norte (Hran), mas a previsão, de acordo com a Secretaria de Saúde (SES-DF), é de que o local tenha uma sede própria em 2025. O novo espaço funcionará na Quadra 612 da Asa Sul, e além do CrisDown, no novo local terá um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e um Centro de Especialidade e Reabilitação.

Em seu discurso, o governador Ibaneis destacou o empenho do GDF em prestar o melhor serviço às pessoas com síndrome de down, e o fato da institucionalização tornar o CrisDown referência no DF. “Nós estamos empenhados em dar solução a todos esses problemas e em dar o melhor atendimento possível a todas essas crianças, adolescentes, idosos e todas as famílias para que a gente tenha condição realmente de colocar o DF no local que ele merece. A capital da República merece serviços de excelência”.

O chefe do Executivo falou ainda sobre a importância da Secretaria da Pessoa com Deficiência, criada na sua gestão: “Nós temos no DF, em torno de 600 mil pessoas que possuem algum tipo de deficiência e isso nos deixa muito preocupados porque muitas vezes essas pessoas não têm a assistência devida. Nós precisamos ter uma radiografia muito bem feita desse cenário para que a gente possa dar os encaminhamentos e as soluções que são necessárias para dar mais qualidade de vida a essas crianças, adolescentes e adultos”.

A secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, destacou a importância do decreto para fortalecer o atendimento às pessoas com síndrome de down, no CrisDown: “Agora nós temos uma política de estado, o nosso governador sai na frente quando ele [Ibaneis] realmente reconhece, valoriza e torna uma prioridade a pauta das crianças e adultos que hoje tem síndrome de down. Nós temos um serviço que é referência no Brasil e que hoje funciona no Hran com uma equipe multidisciplinar. Nós temos uma possibilidade também de diagnosticar cada vez mais precoce as crianças que possam vir a nascer com síndrome de down”.

Lucilene acrescentou ainda sobre o projeto para a construção da sede do CrisDown: “Em 2025, o CrisDown terá uma casa nova, e isso será um ganho tremendo para o Distrito Federal, para a população e para o usuário do Sistema Único de Saúde (SUS). Os projetos já estão em confecção, tanto o projeto base como os complementares arquitetônicos. Será um CrisDown com uma identidade e um local próprio na 612 Sul, muito bem localizado onde poderemos acolher tanto as pessoas com síndrome de down como seus familiares”.