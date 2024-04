Festivais terão 60 vagas para ambulantes em barracas

Os interessados em trabalho ambulante terão duas oportunidades na primeira quinzena de maio: o Festival Micarê 2024 e o Festival Meskla. O requerimento da licença de trabalho é nesta sexta-feira (26), na SEPN 511, Bloco C, Edifício Bittar, W3 Norte, das 9h às 17h. Serão ofertadas 30 vagas para cada evento, sendo 5% reservadas para pessoas com deficiência.

O Festival Micarê 2024 será nos dias 3 e 4 de maio e as barracas ficarão posicionadas no estacionamento público do Planetário de Brasília, de frente ao evento. O valor a ser cobrado pela utilização da área pública será no valor de R$ 40,96. O Festival Meskla será no dia 11 de maio e as barracas também ficarão no estacionamento público do Planetário de Brasília. O valor pela utilização da área pública será no valor de R$ 20,48.

O resultado dos habilitados nos dois eventos será divulgado na próxima segunda-feira (29). A entrega das licenças para os ambulantes que vão trabalhar no show de música baiana será no dia 2 de maio e, para o Festival Meskla, no dia 10.

As licenças serão entregues no horário das 9h às 17h, no Edifício Anexo do Buriti, 9º andar, sala 911, e será feita pessoalmente ao ambulante contemplado, não podendo ser entregue a terceiros. Mais informações estão disponíveis nos editais publicados no site da Secretaria de Governo. Acesse aqui.

*Com informações da Segov