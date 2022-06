UnB oferece 81 vagas em Vestibular Indígena

Podem concorrer às vagas indígenas que tenham cursado ou estejam cursando a maior parte do ensino médio em escolas da rede pública

O vestibular para indígenas da Universidade de Brasília (UnB) de cursos de graduação no segundo semestre deste ano conta com 81 vagas no total, nos campis Darcy Ribeiro (Asa Norte), Ceilândia e Planaltina.

As inscrições estarão abertas de 4 a 21 de julho pelo site da seleção. Não há taxa de inscrição. Podem concorrer às vagas candidatos indígenas que tenham cursado ou estejam cursando a maior parte do ensino médio em escolas da rede pública ou da rede particular, desde que por meio de bolsa de estudos integral ou parcial de, no mínimo, 50%.

Cronograma

A seleção será feita por meio da avaliação de conhecimentos, mediante aplicação de prova objetiva, e de redação em Língua Portuguesa, previstas para 20 de agosto, entrevista pessoal, prevista para o período de 21 a 24 de agosto, além de avaliação de documentação.

Todas as fases da seleção ocorrerão em Pesqueira/PE (Aldeia Vila de Cimbres), Município de Porto Real do Colégio/AL (Aldeia Kariri-Xocó/Escola Indígena Pajé Francisco Queiroz Suira Oliveira), Manaus/AM, Tabatinga/AM, São Gabriel da Cachoeira/AM, Brasília/DF e Canarãna/MT.

Contato

Outras informações no site da seleção ou pela Central de Atendimento ao Candidato do Cebraspe, de segunda a sexta, das 8h às 19h – Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do Cebraspe – telefone (61) 3448-0100.

Serviço

Seleção: Vestibular Indígena UnB/Funai 2022.

Vagas: 81.

Inscrições: de 4 a 21 de julho.

Prova objetiva e de redação em Língua Portuguesa: 20 de agosto.

Entrevistas pessoais: de 21 a 24 de agosto.