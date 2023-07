Últimos dias para inscrição no projeto Educador Esportivo Voluntário

Iniciativa é voltada para quem trabalha com a socialização de crianças por meio de lazer e recreação

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do projeto Educador Esportivo Voluntário (EEV), promovido pela Secretaria de Esporte e Lazer (SEL). Nesta etapa, estão sendo disponibilizadas 250 vagas para quem trabalha com a socialização de crianças por meio de lazer e recreação, com conteúdos relacionados ao desenvolvimento da infância e juventude.

Para participar do processo seletivo, é necessário fazer a inscrição exclusivamente por e-mail até esta quinta-feira (13). Os candidatos interessados devem enviar a documentação para [email protected]. Os documento necessários são: identificação oficial com foto (RG, CNH ou passaporte); Cadastro de Pessoa Física (CPF); certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Distrital e certidão da Justiça Eleitoral; comprovante de residência; currículo resumido; e todos os demais documentos comprobatórios referentes a experiência em atividades sociais e/ou voluntárias na área esportiva de voluntariado pretendida.

“O projeto vem para fortalecer a profissão do educador esportivo, que segue trabalhando com projetos sociais voltados para crianças e adolescentes, tirando os jovens das ruas, promovendo inclusão e cidadania”, destaca o secretário de Esporte e Lazer substituto, Renato Junqueira.

Os profissionais e educadores envolvidos atuarão sem vínculo funcional ou empregatício com a administração pública. Os voluntários receberão ressarcimento por dia trabalhado, que cobrirá despesas com transporte e alimentação, podendo chegar ao valor mensal de R$ 740.

Com informações da Agência Brasília