Áreas de cinco RAs sem luz para poda de árvores e serviços na rede elétrica

A partir das 9h desta terça (11), interrupção vai afetar endereços em Planaltina, Lago Norte, Plano Piloto, Sobradinho e Itapoã

Manutenção na rede vão deixar endereços de Planaltina, Lago Norte e Plano Piloto sem energia, nesta terça-feira (11). A interrupção no fornecimento também afetará a cidade Sobradinho, para poda de árvores, e Itapoã, para modernização de rede.

Em Sobradinho, o desligamento será no Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, chácara Mariana, das 9h às 16h.

A partir das 9h, a interrupção afetará a BR-020, próximo à Embrapa e, no km 18, o Condomínio Sarandy, a Fazenda Serandy e as chácaras Bons Pastos, 1 a 4, 9, 10, 19, Casa do Sino, Guanabara, Lapa, São José e Três Irmãos. A previsão é de que a energia seja religada a partir das 13h.

Das 9h às 16h, o desligamento será feito na Granja do Torto, chácaras 5, 13, 19, 25, 26, 31, 32, lotes 1, 12, 45, Parque de Exposições e ruas 1 e 5, além das QLs 2 e 5 do Lago Norte. No mesmo horário, a interrupção será no Conjunto 50 da Quadra 203 do Del Lago, no Itapoã.

No Plano Piloto, a interrupção do fornecimento de energia será das 13h às 16h, na SEPS 709/909, blocos D e F e na SGAS 909, módulos 29-A.

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outra região do Distrito Federal. Neste caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

Com informações da Agência Brasília