Último dia para regularizar imóveis do Jardim Botânico

As propostas de compra dos imóveis contemplados no Edital de Venda Direta 06/2021 do Jardim Botânico só podem ser entregas até essa segunda-feira, 4. A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) recebe somente até esta segunda-feira (4) informa que, desta vez, foram convocados 51 ocupantes da área para fins de regularização fundiária. São moradores de nove condomínios do Jardim Botânico, localizados nas etapas 1, 2 e 4, e do Setor Habitacional São Bartolomeu.

Neste chamamento, há terrenos unifamiliares e de uso misto. O valor dos lotes varia entre R$ 154 mil (444 m²) e R$ 1 milhão (3,4 mil m²) e já prevê a dedução da infraestrutura feita pelos moradores, assim como a valorização decorrente desta implantação. O Edital 06/2021, com essas e outras informações, está disponível para download no site da agência.

Parte do Jardim Botânico já passou por processo de regularização fundiária. As unidades contempladas pertencem aos condomínios Ville de Montagne (seis imóveis), Solar de Brasília (cinco), San Diego (um), Mirante da Paineiras (quatro), Parque e Jardim das Paineiras (dois), Jardim Botânico IV (11), Jardim Botânico I (cinco), Estância Jardim Botânico (11) e Estância Jardim Botânico II (seis).

A Terracap concede 25% de desconto no valor final de venda do imóvel para aqueles que optarem pelo pagamento à vista. Atualmente, instituições financeiras oferecem linhas de crédito específicas para financiar imóveis originários da regularização fundiária. Assim, quem optar por tomar o recurso em uma dessas instituições pagará a prazo para a banco, mas integralmente e com abatimento à Terracap. Os moradores também podem parcelar o financiamento dos terrenos pela Terracap – nesse caso, o prazo máximo de pagamento junto à agência é de 240 meses.

A proposta

A proposta de compra e a documentação exigida em edital podem ser apresentadas à Terracap de duas maneiras. Quem quiser fazer a operação presencialmente deve se dirigir, até as 19h, à sede da Terracap – SAM, Bloco F, atrás do Palácio do Buriti.

Quem não quiser comparecer pessoalmente para efetuar a entrega deverá acessar o site da Terracap ou o aplicativo da agência, procurar pelo menu “Serviços” e clicar em “Regularização – Venda Direta”. Ao abrir o link “Terracap – Serviços online”, basta acessar a plataforma com os dados de login. Na página inicial, clique em “Regularize Venda Direta”, selecione “Passo 1 – Criar Cadastro” e, após isso, “Passo 2 – Criar proposta”. Nesse momento, será feita a confirmação das informações inseridas e o upload dos documentos. Encaminhe-os. O processo de envio estará concluído.

Mais informações podem ser obtidas nos canais de atendimento da Terracap, no call center (61) 3342-1103, ou pelo atendimento remoto, por meio do chat on-line.

*Com informações da Agência Brasília