PCDF prende homem acusado de roubos e furtos em Sobradinho

Em uma unidade prisional, ele cumpriu quatro anos de reclusão por crimes de roubo e depois foi posto em liberdade

Na madrugada de domingo (30), a Polícia Civil do DF prendeu preventivamente um homem, de 24 anos, acusado de vários roubos e furtos na região de Sobradinho II.

De acordo com a 35ª Delegacia de Polícia, os agentes já vinham investigando o suspeito pela prática de diversos roubos a pedestres e furtos de veículos.

Os policiais conseguiram identificar o autor que é morador do bairro Buritizinho. A Justiça decretou a prisão preventiva do homem, que também já esteve recolhido no sistema prisional do DF.

Em uma unidade prisional, ele cumpriu quatro anos de reclusão por crimes de roubo e depois foi posto em liberdade. Caso seja condenado novamente, o acusado poderá pegar até 12 anos de prisão.