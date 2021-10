Cinegrafista do SBT é esfaqueado durante assalto

Vítima esperava ônibus para ir ao trabalho, quando foi abordado e golpeado

O cinegrafista Magno Lúcio, 52 anos, que trabalha no SBT em Brasília, foi esfaqueado durante um assalto em uma parada de ônibus da EQNP 8/12 do Setor P Sul, em Ceilândia, na manhã desta segunda-feira (4). Magno esperava um ônibus para ir ao trabalho por volta de 5h30, quando foi abordado por dois assaltantes que o atingiram com facadas na região do abdômen.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi ao local e transportou Magno Lúcio ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC). O estado de saúde é grave, e o cinegrafista deve passar por cirurgia.

Testemunhas informaram à Polícia Militar (PMDF) que os autores fugiram em um GM/Monza. Até o momento ninguém foi preso.

Aguarde mais informações