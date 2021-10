OAB/DF realizará mamografias gratuitamente para advogadas

No mês dedicado à atenção especial às mulheres, além das mulheres advogadas acima de 40 anos, também poderão participar mães, filhas e esposas de advogados, seguindo o critério de idade mínima para a realização do exame

Por meio da Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal (CAADF) e em parceria com a Comissão da Mulher Advogada, a OAB (DF) realizará mamografias gratuitamente. No mês dedicado à atenção especial às mulheres, além das mulheres advogadas acima de 40 anos, também poderão participar mães, filhas e esposas de advogados, seguindo o critério de idade mínima para a realização do exame.

A mamografia, exame radiológico feito nas mamas, é fundamental para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.

Para participar da campanha, basta se cadastrar e solicitar o exame pelo link de acolhimento, retirar o pedido e agendar o exame em uma das duas clínicas de imagem. Nesse ano serão duas clínicas disponíveis para realização do exame em pontos diferentes do Distrito Federal: Clínica Imagem, em Taguatinga, e Hospital PAI, na Asa Sul. As solicitações de exame serão gerenciadas pelo EuSaúde, com retirada na clínica PreCAAver ou a EuSaúde Chico Maia. Lembramos que o cadastro e solicitação do pedido de exame é exclusivamente pelo link EuSaúde disponibilizado, não sendo possível realizar marcação por telefone ou presencialmente nas unidades.

Segundo o INCA (Instituto Nacional de Câncer), em estudo coordenado pelo Ministério da Saúde, o câncer de mama é o principal a acometer mulheres, chegando a 66.280 mil novos casos em 2020. Desses casos, 16,4% das mulheres chegam a óbito, dado que pode ser reduzido com a prevenção e tratamento precoce.

Para o presidente da CAADF, Eduardo Eduardo Uchôa Athayde, é fundamental que toda a advocacia feminina se conscientize e realize o exame. “A única forma de reduzir os dados de mortalidade é com o cuidado e prevenção precoce. Convidamos todas as mulheres da advocacia do DF a participar dessa iniciativa que vem sendo realizada ano após ano, assim reforçando nosso compromisso com a assistência e fortalecendo a conscientização sobre a saúde de todos.”, ressaltou Uchôa.

PASSO A PASSO

Clique no link eusaude.agendar.cc

Realize Cadastro

Faça login

Clique em Novo Agendamento

Agende sua retirada do pedido do exame com o técnico em enfermagem em qualquer uma das duas unidades.