Último adeus ao jornalista Ary Filgueira

O repórter que faleceu na última quinta-feira (18) e foi velado no cemitério do Gama, nesta sexta (19)

Foi velado na manhã desta sexta-feira (19) o jornalista Ary Filgueira, no cemitério Campo da Esperança no Gama. Cerca de 100 pessoas entre amigos, familiares e colegas de profissão se encontram na Capela Templo Ecumênico para dar um último adeus ao repórter de Brasília.

Aos 48 anos, Ary faleceu em decorrência da Síndrome de Stevens-Johnson na madrugada da última quinta-feira (18), doença rara de pele que acomete cerca de 15 mil pessoas por ano no Brasil. Com o diagnóstico tardio, o jornalista não resistiu e teve o óbito confirmado por volta das 5h18 no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN).

Durante o velório, exaltaram-se as qualidades como amigo, familiar e profissional de imprensa. No sepultamento, o irmão Ronaldo Filgueira destacou a bravura de Ary frente aos desafios da vida e da profissão e guiou uma oração do Pai Nosso.

Ary foi responsável por importantes reportagens do cenário político brasiliense e Nacional, com recente expressão na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), em que revelou a história do motoboy Ivanildo Gonçalves da Silva, que sacou R$ 4,7 milhões para a empresa logística VTCLog, contratada pelo Ministério da Saúde para a distribuição de vacinas.

Ary trabalhou no Jornal de Brasília entre agosto de 2021 e fevereiro deste ano e voltou ao veículo no fim de julho, mas não chegou a produzir devido às complicações de saúde. O profissional também colaborou com outros órgãos de imprensa de relevância nacional e local, como o Correio Braziliense, Metrópoles, TV Globo, IstoÉ!, Secretaria de Comunicação do GDF e a Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan/DF).

Cumplicidade como irmão

O irmão mais velho do jornalista, Layrton Filgueira, de 52 anos, destacou que ele é Ary possuíam uma cumplicidade única, com todos os assuntos em comunicação aberta e transparente. “Tudo o que ele ia fazer, ele dividia comigo. Se ia comprar um carro, se ia fazer um negócio, ele sempre dividia comigo. Nas matérias ele me perguntava o que eu achava. Tínhamos muita proximidade”, disse.

“Tudo dele era muito intenso, em tudo. E era um irmão e um amigo que aconselhava muito. Às vezes nos indicava o que fazer e o que não fazer”, destacou.

Sobre a profissão, Layrton descreveu o irmão como um apaixonado pelo Jornalismo, dando o máximo de si em cada matéria. “Ele procurava ser o mais perfeccionista possível. Se ele pegava um assunto para discorrer, trabalhava a madrugada toda, se dedicava, apurava muito. Achava até que ele se envolvia demais, principalmente nas matérias investigativas”, comentou. “Ele fazia a coisa acontecer.”

A notícia da doença foi uma surpresa para a família. Apesar do bom tratamento recebido no HRAN, segundo Layrton, o diagnóstico foi tardio. “Há 20 dias estávamos conversando tranquilamente, mas de repente começaram alguns sintomas gripais, que evoluiu para isso. Foi tudo muito rápido. Não conhecíamos a essa Síndrome de Stevens-Johnson”, afirmou.

Inspiração

Para a jornalista de política em Brasília, Marília Sena, Ary foi uma inspiração para seguir a carreira como repórter. De acordo com ela, foi com uma denúncia do profissional durante o escândalo do Mensalão que passou a admirar a atividade investigativa. “Me tornei jornalista por causa dele”, relatou.

“Ele foi uma inspiração pra mim quando eu tinha por volta de 10 anos. Ele denunciou um dos envolvidos no esquema do Mensalão e era amigo do meu pai. […] Depois que comecei no jornalismo, sempre nos falávamos e ele me incentivava. Era um bom amigo”, destacou a jornalista.

A direção do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do DF (SJPDF) também prestou homenagens ao jornalista. Ary foi diretor da entidade entre 2010 e 2011. “Ao longo da carreira, o jornalista ganhou o respeito dos colegas em veículos. […] O Sindicato transmite o mais profundo pesar aos amigos e à família de Ary […]”.

Doença evoluiu rapidamente

De acordo com o irmão Ronaldo, o jornalista começou a sentir incômodos e coceiras na pele há cerca de quatro semanas. Apesar de ter procurado por medicamentos em diversas clínicas da capital, os ferimentos começaram a aumentar gradativamente.

“Começaram a ocorrer alguns carocinhos na pele, como se fosse algo alérgico. E então elas começaram a coçar e a coisa começou a aumentar. Ele foi em algumas clínicas, e começaram a passar medicamentos para ele, mas não deixou de evoluir”, disse o familiar.

Ao ser encaminhado ao HRAN, foram constatados tumores nas axilas e em diversas partes do corpo, além de uma “grande massa” no abdômen. Segundo Ronaldo, após uma ultrassonografia, o médico que acompanhou o jornalista informou que as anormalidades se assemelhavam aos sintomas de câncer.

A Síndrome de Stevens-Johnson ocorre após graves reações alérgicas, que habitualmente surgem após o uso de certos medicamentos. Ronaldo cita que Ary pode ter ingerido um excesso dos fármacos para “conter o mal-estar ou mesmo para conter a evolução da alergia”.

Ronaldo comenta também que Ary estava com o “corpo bastante debilitado”, já que havia passado mais de três semanas sem conseguir se alimentar corretamente, devido aos inchaços que surgiram na garganta.